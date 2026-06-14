Autoprevoznik Milomir Jaćimović od sutra u zatvoru: „Nisam kriv i ne bojim se“

Danas pre 2 sata  |  N1
Autoprevoznik Milomir Jaćimović od sutra u zatvoru: „Nisam kriv i ne bojim se“

Autoprevoznik Milomir Jaćimović sutra bi trebalo da se javi na izdržavanje zatvorske kazne u Klisi, nakon što su mu, kako tvrdi, novčane kazne preinačene u zatvor.

Za N1 kaže da od odluke ne odustaje, jer smatra da kazne nije počinio i da nije imao mogućnost da se na njih žali. Novosadski Pokret Bravo obavestio je juče javnost da će se autoprevoznik Milomir Jaćimović u ponedeljak javiti na izdržvanje zatvorske kazne jer je, kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, prelomio i rekao jedno veliko „ne“ besmislenim prijavama, a reč je o desetinama njih, uglavnom prekršajnih i manjim delom krivičnih. Uprkos tome što ga je
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