Hamilton u Barseloni zabeležio prvu pobedu u Ferariju: Kraj trke mahanjem kariranom zastavom proglasio Novak Đoković

Danas pre 2 sata  |  Beta
Hamilton u Barseloni zabeležio prvu pobedu u Ferariju: Kraj trke mahanjem kariranom zastavom proglasio Novak Đoković

Vozač Ferarija Luis Hamilton pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Katalonije u Barseloni, čime je prekinuo gotovo dvogodišnji niz bez trijumfa u šampionatu.

Hamilton je tako zabeležio prvu pobedu otkako je prošle godine prešao u Ferari, a upisao je rekordni sedmi trijumf u Barseloni, kao i ukupno 106. u karijeri. Četiri kruga pre kraja zbog tehničkih problema bolid je van staze parkirao vodeći u generalnom plasmanu vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli, koji je u tom trenutku bio na drugom mestu. Na kraju je drugo mesto zauzeo Antonelijev timski kolega Džordž Rasel, dok je treći kroz cilj prošao aktuelni svetski prvak
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