Izrael zabrinut zbog dogovora SAD i Irana: „Ugrožava naše bezbednosne interese“

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zakazao je za sutra sastanak kabineta za bezbednost, nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da će SAD i Iran i nedelju potpisati Memorandum o razumevanju kojim bi se okončao rat.

Visoki izraelski zvaničnici rekli su večetas za Kanal 12 da uslovi Memoranduma o razumevanju „ugrožavaju bezbednosne interese Izraela“ i da je Vašington pristao na „glavne uslove“ Teherana, prenosi Tajms of Izrael. Oni su istakli da sporazum između SAD i Irana ukazuje na to da je Vašington pristao na „glavne uslove“ Teherana. Ono što će se odmah dogoditi „je otvaranje Ormuskog moreuza, oživljavanje režima i šamar u lice iranskom narodu“, naveli su. „Ovo je isti