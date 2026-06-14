Koga će Vučić predstaviti na mitingu SNS, 27. juna, u Beogradu?

Danas pre 2 sata  |  Beta
Koga će Vučić predstaviti na mitingu SNS, 27. juna, u Beogradu?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će na skupu Srpske napredne stranke (SNS) 27. juna u Beogradu biti predstavljeno ime liste te partije za predstojeće izbore, slogani, kao i deo predizbornog programa.

Vučić je gostujući na televiziji Prva kazao da će se taj skup održati u popodnevnim satima i da će prisutni moći da čuju kakav je „Plan za budućnost“. „Nadam se da ćemo uspeti da ubedimo ljude da nismo baš monstrumi, ubice i neljudi. Naši postojeći planovi su ozbiljni i odgovorni“, rekao je predsednik Srbije. Najavio je da će sledećeg dana, 28. juna, govoriti o državnim merama kojima će biti obuhvaćeni penzioneri i najugroženije grupe građana. Upitan da li se zna
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