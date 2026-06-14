Njujork Niks osvojili NBA šampionat posle više od pola veka

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Njujork Niks osvojili NBA šampionat posle više od pola veka

Njujork Niks su osvojili NBA šampionat posle više od 50 godina.

Niksi su u subotu uveče osvojili titulu pobedivši San Antonio Sparse rezultatom 94–90 u petoj utakmici finalne serije koja se igra na četiri dobijene. Iako se utakmica igrala u Teksasu, stanovnici Njujorka su u velikom broju izašli na ulice svog grada da gledaju meč i proslave ovaj važan trenutak za navijače i grad. Neki navijači su takođe otputovali u Teksas, gde su se dva tima sastala u Frost centru, domaćoj dvorani Sparsa. Elizabet Medigan doputovala je u San
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