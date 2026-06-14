Saslušan osumnjičeni za prevaru: 35 ljudi uplatilo novac za klime koje nisu dobili

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je saslušalo V.

J. (1980), zbog sumnje da je od aprila 2022. do maja ove godine prevarom doveo u zabludu 35 oštečenih lica i tako pribavio imovinsku korist od 2.205.010 dinara. Oštećeni su, radi kupovine klima uređaja, uplaćivali novčane iznose na račun pravnog i fizičkog lica, verujući da će im klima uređaji biti isporučeni i ugrađeni, ali osumnjičeni te uređaje nije isporučio, a uplaćena sredstva nije vratio. Osumnjičeni je na saslušanju izneo odbranu, nakon čega je sudiji za