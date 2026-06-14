Selektor Brazila Karlo Ančeloti: Nismo dobro počeli, malo sam zabrinut

Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Karlo Ančeloti rekao je, posle remija sa Marokom, da njegova selekcija nije baš najbolje počela Svetsko prvenstvo. – Mislim da nismo baš dobro počeli, malo sam zabrinut.

Izgubili smo mnogo duela i poseda, ali smo se popravili u drugom poluvremenu teške utakmice, jer je Maroko dobar tim – rekao je Ančeloti. Fudbalske reprezentacije Brazila i Maroka odigrale su u Njujorku nerešeno 1:1, u utakmici prvog kola Grupe C Svetskog prvenstva. Maroko je poveo u 21. minutu golom Ismaela Saibarija, a izjednačenje Brazilu doneo je Vinisijus Žunior u 32. minutu. – U prvom poluvremenu smo imali poteškoća da se oslobodimo pritiska, mogli smo da