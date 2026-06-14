Švajcarci odbili inicijativu o zamrzavanju broja stanovnika

Danas pre 1 sat  |  Lena Stevanović
Švajcarci odbili inicijativu o zamrzavanju broja stanovnika

Švajcarci su odbacili antiimigracionu inicijativu krajnje desnice koja je predložila ograničavanje broja stanovnika zemlje, prema projekcijama instituta za ankete gsf.bern, preneli su tamošnji mediji.

Glasanje o antiimigracionoj inicijativi, za koju se očekivalo da će biti veoma tesna, preokrenulo se u korist glasa „ne“ sa 55 odsto, rezultati su izlaznih anketa objavljenih 30 minuta posle zatvaranja biračkih mesta. U anketama koje su prethodile glasanju, strana „protiv“ imala je blagu prednost za ovu inicijativu, čije je usvajanje moglo da ugrozi odnose između Švajcarske i Evropske unije, njenog glavnog trgovinskog partnera, sa kojom održava bliske ekonomske
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Izlazne ankete: Švajcarci odbili inicijativu o ograničavanju broja stanovnika

Izlazne ankete: Švajcarci odbili inicijativu o ograničavanju broja stanovnika

Radio 021 pre 51 minuta
Švicarci odbacili prijedlog ograničenja broja stanovnika na 10 milijuna

Švicarci odbacili prijedlog ograničenja broja stanovnika na 10 milijuna

SEEbiz pre 1 sat
Izlazne ankete: Švajcarci odbili inicijativu o zamrzavanju broja stanovnika

Izlazne ankete: Švajcarci odbili inicijativu o zamrzavanju broja stanovnika

N1 Info pre 1 sat
Referendum u Švajcarskoj: Građani odbacili predlog o ograničavanju migracija i broju stanovnika

Referendum u Švajcarskoj: Građani odbacili predlog o ograničavanju migracija i broju stanovnika

Newsmax Balkans pre 3 sata
Švajcarci protiv ograničenja broja stanovnika, pokazuju prve projekcije referenduma

Švajcarci protiv ograničenja broja stanovnika, pokazuju prve projekcije referenduma

RTS pre 3 sata
Švajcarska odbacila "Bregzit scenario": Projekcije kažu da je većina protiv limita broja stanovnika

Švajcarska odbacila "Bregzit scenario": Projekcije kažu da je većina protiv limita broja stanovnika

NIN pre 4 sati
Preliminarni rezultati referenduma u Švajcarskoj! Evo kako su se građani izjasnili o predlogu desnice da se ograniči broj…

Preliminarni rezultati referenduma u Švajcarskoj! Evo kako su se građani izjasnili o predlogu desnice da se ograniči broj stanovnika

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska Unija

Svet, najnovije vesti »

Zelenski razgovarao sa Trampom o ratu u Ukrajini i čestitao mu 80. rođendan

Zelenski razgovarao sa Trampom o ratu u Ukrajini i čestitao mu 80. rođendan

Danas pre 21 minuta
Američki predsednik traži uzdržanost: Nema više napada ni na Liban ni na Izrael

Američki predsednik traži uzdržanost: Nema više napada ni na Liban ni na Izrael

Danas pre 1 sat
Autorski tekst bivšeg ambasadora Turske u Srbiji: Kuda ide Kosovo?

Autorski tekst bivšeg ambasadora Turske u Srbiji: Kuda ide Kosovo?

Danas pre 1 sat
Tramp zatražio prekid izraelskih napada na Liban i izbegavanje zaoštravanja sukoba

Tramp zatražio prekid izraelskih napada na Liban i izbegavanje zaoštravanja sukoba

Danas pre 51 minuta
Kuba spremna da menja privredni sistem, ali SAD traže i promenu političkog

Kuba spremna da menja privredni sistem, ali SAD traže i promenu političkog

Radio 021 pre 6 minuta