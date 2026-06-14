Turska je napadala, ali je Australija davala golove: Veliko iznenađenje i sjajna pobeda „Ozija“ na početku Svetskog prvenstva…

Fudbaleri Australije poebdili su Tursku rezultatom 2:0 (1:0) u prvom kolu D grupe na Svetskom prvenstvu.

Popularni „Oziji“ su tako napravili jedno od najvećih iznenađenja došadašnjeg toka prvenstva, budući da su Turci ušli u meč kao favoriti. Ipak, to nisu i pokazali na stadionu u Vankuveru. Jesu izabranici selektora Vičenca Montele pretežno napadali na ovom meču, ali je to katkad bilo i jalovo. Sa druge strane Australija je tačno znala kako može da zapreti golmanu Čakiru i to su u dva navrata uradili na savršen način. Prvo su u 27. minutu na briljantan način