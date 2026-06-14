Milosavljev i Marsenić opet bez trofeja lige šampiona: Berlin poražen u finalu, Barseloni 13. titula

Dnevnik pre 8 minuta
Milosavljev i Marsenić opet bez trofeja lige šampiona: Berlin poražen u finalu, Barseloni 13. titula

Rukometaši Barselone osvojili su titulu šampiona Evrope, 13. u istoriji, pošto su u finalu završnog turnira u Kelnu savladali Berlin rezultatom 37:34 (20:16).

Nemački tim, za koji je sjajno branio Dejan Milosavljev, a igrao Mijajlo Marsenić drugi put zaredom zaustavljen je u finalu. Katalonce su predvodili Luis Frade sa sedam i Aleks Gomez sa šest golova, dok su Blaž Janc i Domen Makuc postigli po pet. Golman Emil Nilsen bio je briljantan sa 19 odbrana. Kod Berlina, Matijas Gidsel postigao je osam, Lase Anderson i Tim Frejhofer po sedam, a Nils Lihtelin šest golova. Milosavljev je imao 13 odbrana, a Marsenić je postigao
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