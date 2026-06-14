Popović zadovoljan trijumfom na Mundijalu: Ovo su samo prva tri boda! Trener Turske tužan: Ništa nije izgubljeno

Dnevnik pre 5 sati
Popović zadovoljan trijumfom na Mundijalu: Ovo su samo prva tri boda! Trener Turske tužan: Ništa nije izgubljeno

Selektor fudbalske reprezentacije Turske Vinćenco Montelo izjavio je da je tužan zbog poraza od Australije na Svetskom prvenstvu.

Fudbaleri Australije su u Vankuveru pobedili Tursku rezultatom 2:0 u utakmici prvog kola grupe D na SP. – Tužni smo, ali ima vremena da se oporavimo u grupnoj fazi. Imali smo 78 odsto loptu u našem posedu, ali nismo bili precizni. Bili smo blizu da postignemo gol, ali je bilo dosta teško – rekao je Montela po završetku utakmice. – To je fudbal. Stvorili smo dosta šansi, ali nismo postigli gol. Oni su postigli gol i povukli su se. Postigli su golove iz svog najjačeg
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