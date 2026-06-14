Australija šokirala Tursku na Mundijalu 2026: Još jedno iznenađenje u dugoj fudbalskoj noći

Fudbalska reprezentacija Australije napravila je veliko iznenađenje na startu Svetskog prvenstva pošto je u meču prvog kola Grupe D savladala Tursku rezultatom 2:0 (1:0) i tako osvojila veoma važna tri boda u borbi za plasman u nokaut fazu.

Konačan rezultat možda ne oslikava najbolje dešavanja na terenu, jer su Turci tokom većeg dela susreta imali inicijativu. Izabranici Vinćenca Montele od samog početka utakmice držali su loptu u svom posedu, napadali u talasima i praktično opsedali kazneni prostor Australije, ali nisu uspevali da stvore dovoljan broj ozbiljnih prilika. Kazna je stigla u 27. minutu. Posle brze kontre Australijanaca, mladi napadač Votforda, Nestori Irankunda pokazao je zbog čega ga