Selesao razočarao, Maroko pokazao snagu: Brazil uz mnogo muke do remija na startu SP

Euronews pre 1 sat  |  Autor: euronews.rs
Selesao razočarao, Maroko pokazao snagu: Brazil uz mnogo muke do remija na startu SP

Fudbaleri Brazila i Maroka odigrali su nerešeno 1:1 u prvom kolu Grupe C na Svetskom prvenstvu 2026, odigravši zanimljiv duel na stadionu "Metlajf" u Njujorku.

Posle svega prikazanog, utisak je da su Marokanci bili bliži pobedi, dok je selekcija Karla Anćelotija još jednom pokazala da je pred njom mnogo posla ukoliko želi da se umeša u borbu za titulu. Maroko je bolje otvorio utakmicu i tokom većeg dela prvog poluvremena vršio konstantan pritisak na favorizovanog rivala. Inicijativa afričke selekcije isplatila se u 21. minutu, kada je Dijaz sjajno proigrao Ismaila Saibarija, a vezista Maroka efektnom završnicom savladao
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