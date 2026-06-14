U eksploziji pirotehničkih sredstava teško povređen muškarac na Novom Beogradu

Euronews pre 35 minuta  |  Autor: Tanjug
U eksploziji pirotehničkih sredstava teško povređen muškarac na Novom Beogradu

Muškarac starosti 30 godina teško je povređen sinoć u 20.09 časova na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihaila Pupina, usled eksplozije pirotehničkih sredstava, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

On je sa ozbiljnim povredama gornjih ekstremiteta kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar. Protekle noći dogodile su se i tri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo teže povređenih učesnika. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 116 puta, od čega je 30 intervencija obavljeno na javnim mestima. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari i kardiološki pacijenti. Bilo je i nekoliko slučajeva intoksikacije alkoholom i takvi pacijenti
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