Alba šokirala Bajern: Brejk u Minhenu – Pešić pod pritiskom pred Berlin!

Serija se seli u Berlin! Košarkaši Albe uspeli su da naprave veliki korak u finalnoj seriji i da na gostovanju u Minhenu dođu do pobede koja menja tok borbe za trofej protiv Bajerna.

Nakon što je ekipa Svetislava Pešića dobila prvi meč, delovalo je da ima kontrolu nad finalom, ali je drugi duel doneo potpuno drugačiji scenario – Alba je slavila 86:79 i vratila seriju u potpuni egal. Utakmica je bila puna oscilacija, bez konstantnog ritma na jednoj strani. Bajern je u završnici imao prednost 76:74 i delovalo je da je blizu dupliranja vođstva u seriji, ali je tada usledio pad u igri domaćina i serija Albe koja je donela devet vezanih poena i