Jedna kap može da spase život: Obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, koji se obeležava 14. juna, Crveni krst Kragujevac uputio je zahvalnost svim humanim ljudima koji redovno daju krv i na taj način pomažu u spasavanju života.

Dobrovoljni davaoci krvi predstavljaju nezamenljiv oslonac zdravstvenog sistema, jer njihove donacije omogućavaju lečenje pacijenata u hitnim situacijama, tokom operativnih zahvata, porođaja, terapija malignih oboljenja i brojnih drugih medicinskih stanja. Ovogodišnja kampanja nosi slogan „Jedna kap humanosti spasava život. Dajte krv“ i ukazuje na značaj svakog pojedinačnog davanja krvi. Cilj je da se istakne da davanje krvi nije samo medicinski postupak, već čin