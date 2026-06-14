Jedna kap može da spase život: Obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi
iKragujevac pre 34 minuta
Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, koji se obeležava 14. juna, Crveni krst Kragujevac uputio je zahvalnost svim humanim ljudima koji redovno daju krv i na taj način pomažu u spasavanju života.
Dobrovoljni davaoci krvi predstavljaju nezamenljiv oslonac zdravstvenog sistema, jer njihove donacije omogućavaju lečenje pacijenata u hitnim situacijama, tokom operativnih zahvata, porođaja, terapija malignih oboljenja i brojnih drugih medicinskih stanja. Ovogodišnja kampanja nosi slogan „Jedna kap humanosti spasava život. Dajte krv“ i ukazuje na značaj svakog pojedinačnog davanja krvi. Cilj je da se istakne da davanje krvi nije samo medicinski postupak, već čin