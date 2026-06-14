AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima

Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da se posle podne očekuje pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima.

Foto: Srđan Ilić Vremenske prilike biće promenljive. AMSS apeluje na vozače da voze pažljivije, obrate pažnju na stanje kolovoza i prilagode vožnju uslovima puta. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci od jutros čekaju oko dva sata. Na ostalim graničnim prelazaima nema zadržavanja.