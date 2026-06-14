Izrael izveo udare na Bejrut i jug Libana: Petoro mrtvih, vojska tvrdi da je gađala Hezbolah

Najmanje pet osoba poginulo je danas, a 18 je ranjeno u izraelskim napadima na Bejrut i više lokacija u južnom Libanu, saopštili su libanski izvori, dok je Izrael naveo da je gađao ciljeve militantnog pokreta Hezbolah.

Foto: AP Photo/Mohammed Zaatari Kako prenosi Al Džazira, u napadima na Bejrut poginule su tri osobe, a ranjeno 15, dok su na jugu Libana ubijene dve, a ranjene tri osobe. Izraelska vojska saopštila je da je započela napade na Bejrut i da gađa infrastrukturu Hezbolaha. U saopštenju je navedeno da je "precizno pogođena infrastruktura Hezbolaha" u južnom predgrađu libanske prestonice, kao i da je napad usledio nakon što je ta organizacija lansirala vazdušne ciljeve ka