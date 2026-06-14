Reakcije zbog hapšenja na Srba na Kosovu: Svečlja kaže da je Srbija počinila genocid; Marko Jakšić da Kurti želi da se svaki Srbin oseća nesigurno

„Ratni zločini koje su počinile srpske policijske, vojne i paravojne snage istražuju se i krivično gone više nego ikada ranije, jer nema i neće biti kompromisa prema zločinima počinjenim nad našim stanovništvom“ – oglasio se i kosovski ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu, Dželjalj Svečlja, povodom hapšenja petorice Srba optuženih za ratni zločin u selu Račak.

Kosovska policija, ilustracija / Foto: Insajder On je najpre čestitao Kosovskoj policiji, tužilaštvu i Kosovskoj obaveštajnoj agenciji: „Na hapšenju pet osumnjičenih za učešće u masakru u Račku, kao i jednog osumnjičenog za ubistvo civila u Ponešu kod Gnjilana.“ Potom je ponovio optužbe na račun Srbije. „Srbija je počinila genocid na Kosovu i zbog te činjenice svi oni koji su planirali, naredili ili izvršili zločine protiv našeg naroda moraju se suočiti sa pravdom.