Srušio se američki borbeni avion u državi Vašington, izazvao šumski požar

Insajder pre 15 minuta  |  Željko Bošnjaković
Srušio se američki borbeni avion u državi Vašington, izazvao šumski požar

Američki borbeni avion F/A-18 Hornet srušio se u subotu popodne po lokalnom vremenu u planinskoj oblasti okruga Jakima, u saveznoj državi Vašington, i pritom izazvao šumski požar, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Foto: Matias Honkamaa/Lehtikuva via AP Pad aviona dogodio se oko podneva u blizini jezera Rimrock u američkoj državi Vašington, prenosi CBS njuz. "Pilot je zadobio lakše povrede nakon što se katapultirao iz aviona i on je prebačen u bolnicu. Pad aviona izazvao je požar u tom području, što je dovelo do evakuacije kampera, dok je intrervencija vatrogasaca u toku", saopštila je kancelarija šerifa okruga Jakima. Korpus mornaričke pešadije SAD potvrdio je incident sa
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