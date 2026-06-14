Vladan Petrov: Srbija je suštinski ispunila sve preporuke Venecijanske komisije, ne žuriti u Skupštinu

Insajder pre 17 minuta  |  Beta
Vladan Petrov: Srbija je suštinski ispunila sve preporuke Venecijanske komisije, ne žuriti u Skupštinu

Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov ocenio je danas da je Srbija "suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja" Venecijanske komisije, na set pravosudnih zakona poznatih kao "Mrdićevi", navodeći da je u kratkom roku uradila "ozbiljan posao"

Foto: Insajder "Možemo da kažemo da smo suštinski ispunili sve preporuke iz urgentnog mišljenja iz aprila 2026. godine", rekao je za Radio televiziju Srbije (RTS) Petrov, koji je član Venecijanske komisije, ali s obzirom da je iz zemlje na koju se mišljenje odnosi nije imao pravo da bude na delu plenarne sednice, gde je to bila tema. Istakao je da je "od devet konkretnih preporuka osam u potpunosti ispunjeno, dok je kod jedne preostalo samo tehničko usaglašavanje".
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