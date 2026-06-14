Vučić o 15. martu: Neki su se čudno tada razmicali levo i desno, ali dokazano je da zvučnog topa nije bilo

Insajder pre 4 sati  |  Beta
Vučić o 15. martu: Neki su se čudno tada razmicali levo i desno, ali dokazano je da zvučnog topa nije bilo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su se neki iz čudnog razloga razmicali 15. marta prošle godine, kada je bio veliki protest u Beogradu, i da je tvrdnja o zvučnom topu laž kao pravdanje jer protest nije uspeo.

Foto: Srđan Ilić "Neki se iz čudnih razloga nešto razmiču levo i desno, svakom čoveku je čudno. Nadam se da ćemo jednog dana saznati sve detalje, kao što smo saznali da zvučnog topa nije bilo, izveštaj ruskih službi bio je precizan i perfektan", rekao je Vučić za TV Prva. Naveo je da je potom to iskorišćeno po modelu obojene revolucije da ga protivnici, preko sebi bliskih medija, prikažu kao nekog ko je "pucao u lađa svog naroda", a onda, dodao je, građanima nije
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