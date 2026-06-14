Advokat zaplakao pre meča sa Nemačkom! Dirljiva scena u Hjustonu - bivšeg selektora Srbije savladale emocije!

Strelci za Nemačku bili su, Nmeča u 6, Šloterbek u 38. minutu, Haverc sa penala u nadoknadi prvog poluvremena, Musijala u 47, Braun u 68, Undav u 78, i ponovo Haverc u 88. minutu.

Iskusni holandski stručnjak i bivši selektor Srbije, Dik Advokat, ispisao je istoriju svetskog fudbala postavši sa 78 godina najstariji selektor u istoriji Svetskih prvenstava. Legendarni trener iz Haga nije mogao da zadrži suze pre početka meča protiv Nemačke, u kojem je sa klupe predvodio Kurasao – malu ostrvsku državu sa svega 150.000 stanovnika. Iako je u bogatoj karijeri vodio velike reprezentacije poput Holandije (u tri navrata), Belgije, Rusije, Srbije,