Australija šokirala Tursku! Kenguri srušili favorita i upisali veliku pobedu! Turci u totalnoj neverici! (video)

Od najnovijeg Hronološki Velika, neočekivana pobeda popularnih "kengura" na startu Mundijala.

Turska je od starta imala veći posed lopte i kontrolu igre, ali nije uspevala da probije disciplinovanu odbranu Australije. S druge strane, izabranici selektora Australije uspešno su koristili svoje šanse iz tranzicije i na kraju zasluženo stigli do pobede. Novi šok za Tursku. Još jedan kontranapad i još jedan gol Australije. Ovog puta strelac je Konor Metkalf nakon što je sa vrha kaznenog prostora uputio sjajan udarac i zatresao mrežu golmana Čakira! Poslednja