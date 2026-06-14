Australija - Turska: Turci ponovo na Mundijalu posle 24 godine, bodovi vredni zlata u Grupi D!

Kurir pre 0 minuta
Australija - Turska: Turci ponovo na Mundijalu posle 24 godine, bodovi vredni zlata u Grupi D!

Od najnovijeg Hronološki Fantastičnu podršku imaće Turska na ovom meču! Pogledajte atmosferu u Vankuveru pred početak utakmice: Jedan od najvećih aduta reprezentacje Turske, fudbaler Juventusa Kenan Jildiz nije se našao u startnoj postavi za ovaj meč.

Zvezda Juventusa imala je problema sa listom još od kraja sezone, zbog čega je prethodnih dana trenirala po posebnom režimu i samo delimično radila sa ostatkom ekipe. Selektor Vinćenco Montela odlučio je da ne rizikuje i ostavio ga van prvih 11, uz opciju da utakmicu počne sa klupe. Australija: Patrik Bič – Alesandro Ćirkati, Hari Sautar, Kameron Berdžes, Džejkob Italijano, Džordi Bos – Konor Metkalf, Ejden O'Nil, Pol Okon-Engstler – Mohamed Ture, Nestori
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Australija - Turska: Turci ponovo na Mundijalu posle 24 godine, bodovi vredni zlata u Grupi D!

Australija - Turska: Turci ponovo na Mundijalu posle 24 godine, bodovi vredni zlata u Grupi D!

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