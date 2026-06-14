Karlo Ančeloti zabrinut posle remija sa Marokom! Selektor Brazila otkrio najveće probleme svoje reprezentacije: "Očekivao sam bolji početak..."

Kurir pre 1 sat
Karlo Ančeloti zabrinut posle remija sa Marokom! Selektor Brazila otkrio najveće probleme svoje reprezentacije: "Očekivao sam…

Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Karlo Ančeloti rekao je danas, posle remija sa Marokom, da njegova selekcija nije baš najbolje počela Svetsko prvenstvo. "Mislim da nismo baš dobro počeli, malo sam zabrinut.

Izgubili smo mnogo duela i poseda, ali smo se popravili u drugom poluvremenu teške utakmice, jer je Maroko dobar tim", rekao je Ančeloti. Maroko je poveo u 21. minutu golom Ismaela Saibarija, a izjednačenje Brazilu doneo je Vinisijus Žunior u 32. minutu. "U prvom poluvremenu smo imali poteškoća da se oslobodimo pritiska, mogli smo da imamo bolju kontrolu. Da li sam zadovoljan? Ne baš. Očekivao sam bolji početak. Ali takve stvari se dešavaju. Sada ću se fokusirati
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