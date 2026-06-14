Kurasao kopi-pejst Brazil: Uspeli su da uđu u istoriju svetskog fudbala!

Kurir pre 33 minuta
Kurasao kopi-pejst Brazil: Uspeli su da uđu u istoriju svetskog fudbala!
Reprezentacija Kurasaa upisala je težak poraz na svom premijernom nastupu na Mundijalu, pošto je od Nemačke izgubila rezultatom 7:1, čime se našla u neslavnom, ali istorijskom društvu. Nemačka je silovito otvorila Mundijal i ponizila Kurasao sa 7:1, čime se debitant i autsajder našao u "odabranom" društvu. Identičan rezultat "panceri" su ostvarili i protiv Brazila u čuvenom polufinalu 2014. godine u Belo Horizonteu, kada je domaćin bio deklasiran istim rezultatom
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