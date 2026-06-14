Nikola Topić operisan! Koliko ovaj momak nema sreće - strašno!

Mladi srpski plejmejker Nikola Topić doživeo je novi veliki peh.

Zbog problema sa leđima košarkaš Oklahome morao je na novu operaciju. Prema navodima američkih medija,srpski košarkaš imao je poteškoće sa lumbalnim delom leđa, pa je lekarski tim doneo odluku da se odradi hirurška intervencija, kako bi se problem uklonio. Topić je u NBA stigao kao jedan od najtalentovanijih plejmejkera sa ovih prostora, ali ga od samog početka prati neverovatan niz nesrećnih okolnosti. Najpre je doživeo ozbiljnu povredu kolena koja ga je dugo