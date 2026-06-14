Obradović iz prvog reda gledao šokantan poraz Bajerna: Pešićev tim doživeo ozbiljan udarac...

Tim iz Berlina sada ima priliku da pred svojim navijačima u naredna osvoji trofej, dok je ekipa iz Minhena, koju predvodi legendarni srpski trener Svetislav Pešić, dovedena u veoma težak položaj u borbi za odbranu titule.

Ono što je zanimljivo jeste da je meč gledao i Saša Obradović, bivši trener Zvezde i Albe, i to u društvu selektora Nemačke Aleksa Mumbrua. U redovima Albe najefikasniji je bio Džejk Kajil sa 16 poena, uz tri skoka i jednu asistenciju. Pratio ga je Mihael Rataj sa 15 poena, dok su Mozes Vud i Martin Hermanson dodali 13, odnosno 11 poena. Kod Bajerna je najbolji bio Nenad Dimitrijević sa 20 poena, Andreas Obst je ubacio 12, dok je Vladimir Lučić meč završio sa osam