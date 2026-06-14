„Ovo nije san – plačite!“ Niksi posle 53 godine šampioni, reči komentatora obišle svet!

Košarkaši Njujork Niksa ispisali su istoriju osvajanjem NBA titule, a emotivne scene usledile su odmah po završetku šestog meča finala protiv San Antonio Sparsa.

Nakon poslednjeg zvuka sirene i potvrde trijumfa, usledile su reči koje su obišle svet i dodatno podigle emocije među navijačima: „Gotovo je, gotovo je! Navijači Niksa, ovo nije san, vaše dugo, dugo čekanje je završeno. Plačite, nakon 53 godine su Niksi ponovo šampioni“, poručio je komentator u emotivnom obraćanju koje je mnogima izazvalo jezu. Njujork je tako dočekao kraj višedecenijskog posta i povratak na NBA tron, a slavlje u gradu koji živi košarku već je