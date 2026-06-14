Preko milijardu evra za samo četiri meseca: Kragujevac oborio sve rekorde u izvozu, zabeležen neverovatan rast od čak 161 odsto

Kurir pre 1 minut  |  iKragujevac
Preko milijardu evra za samo četiri meseca: Kragujevac oborio sve rekorde u izvozu, zabeležen neverovatan rast od čak 161 odsto…

Privreda Grada Kragujevca je u prva četiri meseca ove godine realizovala izvoz vredan oko milijardu evra, što je porast od oko 161%, kao i spojnotrgovinski suficit od oko 373 miliona, saopštila je Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog okruga.

Privreda Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga ostvarila je tokom prva četiri meseca ove godine ukupnu spoljnotrgovinsku razmenu vrednu oko 2,32 milijarde evra, pokazuju najnoviji podaci Regionalne privredne komore. Najznačajniji doprinos ovom rezultatu dao je Kragujevac, čija je privreda u posmatranom periodu izvezla robu u vrednosti većoj od milijardu evra. Ukupan izvoz dostigao je oko 1,013 milijarde evra, što predstavlja rast od čak 161,1 odsto u odnosu na
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