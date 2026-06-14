Srbija razbila vicešampiona sveta: Odbojkaši srušili favorizovanu Bugarsku!

Odbojkaši su savladali svetskog vicešampiona Bugarsku sa 3:0 (30:28, 25:22, 25:23) u poslednjem kolu turnira Lige nacija u Brazilu.

Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bio je Lazar Marinović sa 14 poena. Veljko Mašulović je dodao 13 poena, Aleksandar Nedeljković je upisao devet poena, dok je Vuk Kulpinac zabeležio sedam poena. Kod selekcije Bugarske, aktuelnog vicešampiona sveta, najefikasniji je bio Aleksandar Nikolov sa 21 poenom. Martin Atanasov je dodao osam poena, dok je Aleks Grozdanov upisao sedam poena. Srbija je zabeležila i treću pobedu u prvoj nedelji Lige nacija. Nakon pobeda