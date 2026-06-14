Zelenski likuje nakon drame u Lamanšu! Britanski specijalci upali na ruski tanker, ukrajinski predsednik traži od Evrope hitne mere za Moskvu (video)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je Velikoj Britaniji na presretanju ruskog tankera za naftu iz "flote iz senke" u Lamanšu, opisujući taj postupak kao "važan korak". - Oholost Rusije, podstaknuta prihodima od nafte i gasa, utrla je put ovom ratu i svaka odluka partnera koja lišava Rusiju novca takođe ograničava sam taj rat - napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks, lično zahvalivši britanskom premijeru Kiru Starmeru i "svim Britancima".