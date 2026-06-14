Zelenski likuje nakon drame u Lamanšu! Britanski specijalci upali na ruski tanker, ukrajinski predsednik traži od Evrope hitne mere za Moskvu (video)

Kurir pre 2 sata  |  Sun)
Zelenski likuje nakon drame u Lamanšu! Britanski specijalci upali na ruski tanker, ukrajinski predsednik traži od Evrope hitne…
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je Velikoj Britaniji na presretanju ruskog tankera za naftu iz "flote iz senke" u Lamanšu, opisujući taj postupak kao "važan korak". - Oholost Rusije, podstaknuta prihodima od nafte i gasa, utrla je put ovom ratu i svaka odluka partnera koja lišava Rusiju novca takođe ograničava sam taj rat - napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks, lično zahvalivši britanskom premijeru Kiru Starmeru i "svim Britancima".
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