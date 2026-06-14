Avioni od danas iz Niša lete do Atine, od 17. juna i do Tivta

Medijska kutija pre 3 sata  |  m.k.
Avioni od danas iz Niša lete do Atine, od 17. juna i do Tivta

Avioni će od danas leteti sa Aerodroma „Konstanstin Veliki“ u Nišu do Atine, a od 17. juna i do Tivta.

Ovi sezonski letovi iz Niša do Atine i Titva biće dostupni do sredine septembra. Avioni do Atine će leteti dva puta sedmično, sredom i nedeljom, a let do Tivta sredom i subotom. -Od 3. juna iz Niša je moguće odleteti do Krfa, avio-kompanije Rajaner, dva puta nedeljno i to sredom i subotom. Već su dostupne i dve čarter linije turističkih agencija, do Antalije u Turskoj i Monastira u Tunisu-naveli su iz Javnog preduzeća “Aerodroma Srbije”. Sa Niškog aerodroma tokom
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