Avioni od danas iz Niša lete do Atine, od 17. juna i do Tivta

Avioni će od danas leteti sa Aerodroma „Konstanstin Veliki“ u Nišu do Atine, a od 17. juna i do Tivta.

Ovi sezonski letovi iz Niša do Atine i Titva biće dostupni do sredine septembra. Avioni do Atine će leteti dva puta sedmično, sredom i nedeljom, a let do Tivta sredom i subotom. -Od 3. juna iz Niša je moguće odleteti do Krfa, avio-kompanije Rajaner, dva puta nedeljno i to sredom i subotom. Već su dostupne i dve čarter linije turističkih agencija, do Antalije u Turskoj i Monastira u Tunisu-naveli su iz Javnog preduzeća “Aerodroma Srbije”. Sa Niškog aerodroma tokom