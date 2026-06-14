Aleksandar Vučić: Zvezda i Partizan - propala sezona, nemoj da se lažemo

Mondo pre 1 sat  |  Mladen Šolak
Aleksandar Vučić: Zvezda i Partizan - propala sezona, nemoj da se lažemo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je u jutarnjem programu TV Prva o neuspešnim sezonama najvećih srpskih klubova, Crvene zvezde i Partizana. "Uvek na kraju, kada se završi utakmica, volim da pogledam u semafor.

Iz košarkaških klubova Zvezda i Partizan mogu da pričaju šta hoće. Zvezda je osvojila samo Kup, a imala je jedan od najskupljih timova svih vremena, jedan od najskupljih u Evropi - propala sezona". "Partizan? Nešto manje skup tim od Zvezde, relativno skup, nije uzeo trofej - propala sezona. Nemoj da se lažemo. Kada tamo postavite stvari i ne pravdate ih, rezultati će doći", kazao je predsednik Srbije. Crvena zvezda je posle osvojenog Kupa Radivoja Koraća ove sezone
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