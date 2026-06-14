Barseloneta je šampion Evrope: Bez ijednog Srbina u finalu fajnal-fora

Mondo pre 3 sata  |  Milutin Vujičić
Barseloneta je šampion Evrope: Bez ijednog Srbina u finalu fajnal-fora

Katalonska Barseloneta osvojila je Ligu šampiona u vaterpolu pošto je večeras savladala italijanski Pro Reko u sjajnom finalu.

Na kraju, 17:16 (6:6, 5:6, 3:2, 3:2) za Barselonetu, kojoj je ovo drugi pehar Lige šampiona, prvi od 2014. godine. U Valeti smo prvo videli kako Barseloneta izbacuje Ferencvaroš, a zatim Pro Reko koji biva bolji od Olimpijakosa, tako da su sasvim zasluženo Grci i Španci ukrstili koplja u finalu. Nažalost, bez ijednog srpskog vaterpoliste u finalu fajnal-fora, što se nije često dešavalo u ovom veku. Barselonetu su predvodili Burijan i Bijel sa po tri gola, Munariz,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Vaterpolisti Barselonete osvojili Ligu šampiona

Vaterpolisti Barselonete osvojili Ligu šampiona

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloLiga ŠampionaOlimpijakos

Sport, najnovije vesti »

Prenos, Škotska - Haiti: Stativa, šanse, pogodak i sjajan fudbal u Bostonu!

Prenos, Škotska - Haiti: Stativa, šanse, pogodak i sjajan fudbal u Bostonu!

Večernje novosti pre 9 minuta
Nikola Topić imao operaciju donjeg dela leđa

Nikola Topić imao operaciju donjeg dela leđa

Sport klub pre 1 sat
Nikola Topić imao novu operaciju

Nikola Topić imao novu operaciju

B92 pre 1 sat
Maroko ispustio najveću pobedu u istoriji, Vinisijus i Alison sprečili debakl Brazila

Maroko ispustio najveću pobedu u istoriji, Vinisijus i Alison sprečili debakl Brazila

Nova pre 1 sat
Šta se dešava sa Zukićem? Oglasio se predsednik Voše i otkrio nove detalje!

Šta se dešava sa Zukićem? Oglasio se predsednik Voše i otkrio nove detalje!

Kurir pre 1 sat