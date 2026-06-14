Barseloneta je šampion Evrope: Bez ijednog Srbina u finalu fajnal-fora

Katalonska Barseloneta osvojila je Ligu šampiona u vaterpolu pošto je večeras savladala italijanski Pro Reko u sjajnom finalu.

Na kraju, 17:16 (6:6, 5:6, 3:2, 3:2) za Barselonetu, kojoj je ovo drugi pehar Lige šampiona, prvi od 2014. godine. U Valeti smo prvo videli kako Barseloneta izbacuje Ferencvaroš, a zatim Pro Reko koji biva bolji od Olimpijakosa, tako da su sasvim zasluženo Grci i Španci ukrstili koplja u finalu. Nažalost, bez ijednog srpskog vaterpoliste u finalu fajnal-fora, što se nije često dešavalo u ovom veku. Barselonetu su predvodili Burijan i Bijel sa po tri gola, Munariz,