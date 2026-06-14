Iran pristao na ključni zahtev SAD? U nacrtu sporazuma i odmzrzavanje 25 milijardi dolara

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti potpisan tokom dana, ocenjujući da će njime biti sprečeno da Teheran dođe do nuklearnog oružja.

U međuvremenu, visoki iranski zvaničnik rekao je za Rojters da je Iran pristao da ne proizvodi niti nabavlja nuklearno oružje u okviru nacrta memoranduma o razumevanju između dve zemlje. Prema navodima istog izvora, detalji o postojećim zalihama obogaćenog uranijuma biće predmet pregovora tokom narednih 60 dana nakon postizanja početnog sporazuma. Iran, kako se navodi, insistira da proces razblaživanja visoko obogaćenog uranijuma bude sproveden na njegovoj