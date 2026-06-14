"Neću na Svetsko, nisam zaslužio": Odbio hit Mundijala i ceo svet mu se divi zbog toga

Jedna od selekcija koju zaista niko nije očekivao na Mundijalu je Haiti.

Ova ostrvska država sa 11 miliona stanovnika nikada nije bila poznata po fudbalu, ali se u grupi sa Kostarikom, Hondurasom i Nikaragvom izborio za mesto na Svetskom prvenstvu. Od 3:00 će u meču sa Škotskom Haićani zaigrati na Mundijalu, ali bez zastave Poljske na dresu i bez Odsona Eduarda u špicu. A odbijanje napadača Lansa da nastupi na Svetskom prvenstvu je zaista retko šmekerski potez. Odson Eduard je rođen u Francuskoj Gvajani, a sa porodicom se preselio u