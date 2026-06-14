Nervira sve, ali je majstor fudbala: Vinisijus jednim potezom digao Brazil na noge

Mondo pre 3 sata  |  Milutin Vujičić
Nervira sve, ali je majstor fudbala: Vinisijus jednim potezom digao Brazil na noge

Brazil i Maroko u Nju Džerziju igraju možda i najveći derbi prve faze Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, a utisak je da smo u prvih 45 minuta zaista svašta videli.

Počelo je vrlo lošom igrom Brazila, pre svega nesigurno u odbrani, što je Maroko osetio i u 21. minutu proveo preko Ismaela Asabarija, krilnog fudbalera PSV Ajndhovena koga želi Bajern iz Minhena. Kao od šale je prošao kroz prostor koji su ostavili štoperi Markinjos i Magaljaeš, potom samo "bocnuvši" loptu preko Alisona Bekera. Uzdrmano je delovao Brazil u tim trenucima, još nekoliko opasnih prilika je potom stvorio Maroko, a onda je Vinisijus Žunior pokazao zašto
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