Nervira sve, ali je majstor fudbala: Vinisijus jednim potezom digao Brazil na noge

Brazil i Maroko u Nju Džerziju igraju možda i najveći derbi prve faze Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, a utisak je da smo u prvih 45 minuta zaista svašta videli.

Počelo je vrlo lošom igrom Brazila, pre svega nesigurno u odbrani, što je Maroko osetio i u 21. minutu proveo preko Ismaela Asabarija, krilnog fudbalera PSV Ajndhovena koga želi Bajern iz Minhena. Kao od šale je prošao kroz prostor koji su ostavili štoperi Markinjos i Magaljaeš, potom samo "bocnuvši" loptu preko Alisona Bekera. Uzdrmano je delovao Brazil u tim trenucima, još nekoliko opasnih prilika je potom stvorio Maroko, a onda je Vinisijus Žunior pokazao zašto