Nezapamćena tragedija u Americi: Pao avion sa padobrancima, poginulo 12 osoba (video)

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Nezapamćena tragedija u Americi: Pao avion sa padobrancima, poginulo 12 osoba (video)

U Mizuriju u Sjedinjenim Američkim Državama je pao avion kada je poginulo čak 12 osoba - pilot i 11 padobranaca, piše " CNN".

Privatni avion se srušio danas u ranim jutarnjim časovima po lokalnom vremenu. Avion je pao ubrzo nakon poletanja. U njemu je bilo 11 padobranaca uz pilota koji je upravljao. Avion je, iz zasad nepoznatog razloga, naglo promenio smer kretanja i krenuo je nazad. Srušio se blizu auto-puta. Zasad nije poznat uzrok nesreće. Istraga je u toku. BONUS VIDEO:
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