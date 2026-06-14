Nezapamćena tragedija u Americi: Pao avion sa padobrancima, poginulo 12 osoba (video)

U Mizuriju u Sjedinjenim Američkim Državama je pao avion kada je poginulo čak 12 osoba - pilot i 11 padobranaca, piše " CNN".

Privatni avion se srušio danas u ranim jutarnjim časovima po lokalnom vremenu. Avion je pao ubrzo nakon poletanja. U njemu je bilo 11 padobranaca uz pilota koji je upravljao. Avion je, iz zasad nepoznatog razloga, naglo promenio smer kretanja i krenuo je nazad. Srušio se blizu auto-puta. Zasad nije poznat uzrok nesreće. Istraga je u toku. BONUS VIDEO: