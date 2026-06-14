Pojavio se snimak sudara u Jadranskom moru: Ima mrtvih kod Splita, jedrilica potonula (video)

U sudaru jedrilice i katamarana u Jadranskom moru kod Splita u Hrvatskoj poginule su tri osobe, dok se traga za četvrtom, piše " Jutarnji list".

Pojavio se i snimak sudara u Jadranskom moru koji se dogodio danas u 11.38 časova na području između Milne na Braču i otoka Šolte. Nakon sudara, jedrilica je potonula. Na njoj je bilo više osoba. U nesreći je učestvovao katamaran Krilo Eclips. Potraga za još par osoba je i dalje u toku. Dosad je više osoba izvučeno iz mora, a potraga za još najmanje dve je i dalje u toku. BONUS VIDEO: