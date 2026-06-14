Jaćimović ide u zatvor zbog kazni koje osporava: "Nisam kriv, nisam imao mogućnost da se žalim"

N1 Info pre 5 sati  |  N1 Beograd
Jaćimović ide u zatvor zbog kazni koje osporava: "Nisam kriv, nisam imao mogućnost da se žalim"

Autoprevoznik Milomir Jaćimović sutra bi trebalo da se javi na izdržavanje zatvorske kazne u Klisi, nakon što su mu, kako tvrdi, novčane kazne preinačene u zatvor.

Za N1 kaže da od odluke ne odustaje, jer smatra da kazne nije počinio i da nije imao mogućnost da se na njih žali. Novosadski Pokret Bravo obavestio je juče javnost da će se autoprevoznik Milomir Jaćimović u ponedeljak javiti na izdržvanje zatvorske kazne jer je, kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, prelomio i rekao jedno veliko "ne" besmislenim prijavama, a reč je o desetinama njih, uglavnom prekršajnih i manjim delom krivičnih. Uprkos tome što ga je
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