Solidarnost: Režimski napadi na novinare imaće ozbiljne pravne posledice u budućnosti

N1 Info pre 18 minuta  |  Beta
Solidarnost: Režimski napadi na novinare imaće ozbiljne pravne posledice u budućnosti

Građanski pokret Solidarnost iz Novog Sada najoštrije je osudio napade na novinarku Televizije N1 Danicu Vučenić. "Upozoravamo režim da će proizvodnja atmosfere u kojoj novinare označavaju kao lovinu imati ozbiljne pravne posledice u bliskoj budućnosti", poručili su iz Solidarnosti.

Prema njihovim rečima, napad na Danicu Vučenić nije napad samo na nju već "pretnja svima koji imaju hrabrosti da pitaju, da ne pristanu na ćutanje i da ne prihvate laž kao istinu". Novinarka N1 Danica Vučenić dobila je pismo sa jezivim pretnjama. U pismu koje je poslato iz Maribora na adresu televizije N1, preti se našoj novinarki, ali i njenoj porodici. "Pobićemo ti najmilije, kobilo jedna", stoji u pretnji. N1 je ovu poruku prijavio policiji i očekuje od
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