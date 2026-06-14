U Švajcarskoj danas referendum o zamrzavanju broja stanovnika

Švajcarci danas glasaju na referendumu o inicijativi da se broj stanovnika zakonom ograniči na deset miliona i vlada obaveže da u tom cilju ubuduće rigoroznije upravlja migracijama, a ukoliko bude potrebno raskine i ugovore o slobodi kretanja sa Evropskom unijom.

Inicijativu je pokrenula desničarska, evroskeptična Švajcarska narodna partija (SVP), koja ima dva mesta u sedmočlanoj vladi i najveću poslaničku grupu u parlamentu. U Švajcarskoj broj stanovnika ubrzano raste i prošle godine je u toj zemlji živeo 9,1 milion ljudi od kojih više od četvrtine ne poseduje švajcarski pasoš. Statističari predviđaju da će broj stanovnika oko 2040. godine dostići deset miliona stanovnika, pišu švajcarski mediji. Inicijativa SVP, koja se