Jaćimović kaže da je od sutra u pritvoru: „Nisam kriv“

Nedeljnik pre 8 sati
Jaćimović kaže da je od sutra u pritvoru: „Nisam kriv“

Autoprevoznik Milomir Jaćimović sutra bi trebalo da se javi na izdržavanje zatvorske kazne u Klisi, nakon što su mu, kako tvrdi za N1, novčane kazne preinačene u zatvor.

Rekao je da od odluke ne odustaje, jer smatra da kazne nije počinio i da nije imao mogućnost da se na njih žali. Novosadski Pokret Bravo obavestio je juče javnost da će se autoprevoznik Milomir Jaćimović u ponedeljak javiti na izdržvanje zatvorske kazne jer je, kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, prelomio i rekao jedno veliko „ne“ besmislenim prijavama, a reč je o desetinama njih, uglavnom prekršajnih i manjim delom krivičnih. Uprkos tome što ga je
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Autoprevoznik Milomir Jaćimović u ponedeljak ide u zatvor

Autoprevoznik Milomir Jaćimović u ponedeljak ide u zatvor

Radio 021 pre 2 sata
Jaćimović: Sutra idem u zatvor

Jaćimović: Sutra idem u zatvor

Vreme pre 5 sati
Autoprevoznik Milomir Jaćimović od sutra u zatvoru: „Nisam kriv i ne bojim se“

Autoprevoznik Milomir Jaćimović od sutra u zatvoru: „Nisam kriv i ne bojim se“

Danas pre 7 sati
Jaćimović od sutra u zatvoru: Slali su mi kazne dok sam štrajkovao glađu, nisam mogao ni da se žalim

Jaćimović od sutra u zatvoru: Slali su mi kazne dok sam štrajkovao glađu, nisam mogao ni da se žalim

Nova pre 8 sati
Jaćimović ide u zatvor zbog kazni koje osporava: "Nisam kriv, nisam imao mogućnost da se žalim"

Jaćimović ide u zatvor zbog kazni koje osporava: "Nisam kriv, nisam imao mogućnost da se žalim"

N1 Info pre 8 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Stanje sveopšteg straha na RTS-u: Novinar državne televizije o tome kako do slobodnog javnog servisa

Stanje sveopšteg straha na RTS-u: Novinar državne televizije o tome kako do slobodnog javnog servisa

Danas pre 27 minuta
Automobili na Preševu čekaju pola sata, kamioni na Batrovcima i Šidu po četiri

Automobili na Preševu čekaju pola sata, kamioni na Batrovcima i Šidu po četiri

Danas pre 1 sat
Pronađena tela dvojice muškaraca koji su se utopili u Tisi

Pronađena tela dvojice muškaraca koji su se utopili u Tisi

Danas pre 1 sat
Vratiti Pluton u status planete zvuči jednostavno, ali nije

Vratiti Pluton u status planete zvuči jednostavno, ali nije

Danas pre 1 sat
Patrijarh Porfirije: Donošenje Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju posledica dugih veza sa manastirom Vatoped

Patrijarh Porfirije: Donošenje Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju posledica dugih veza sa manastirom Vatoped

Insajder pre 11 minuta