Jaćimović kaže da je od sutra u pritvoru: „Nisam kriv“

Autoprevoznik Milomir Jaćimović sutra bi trebalo da se javi na izdržavanje zatvorske kazne u Klisi, nakon što su mu, kako tvrdi za N1, novčane kazne preinačene u zatvor.

Rekao je da od odluke ne odustaje, jer smatra da kazne nije počinio i da nije imao mogućnost da se na njih žali. Novosadski Pokret Bravo obavestio je juče javnost da će se autoprevoznik Milomir Jaćimović u ponedeljak javiti na izdržvanje zatvorske kazne jer je, kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, prelomio i rekao jedno veliko „ne“ besmislenim prijavama, a reč je o desetinama njih, uglavnom prekršajnih i manjim delom krivičnih. Uprkos tome što ga je