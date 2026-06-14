Nevreme pogodilo Srbiju: Jak pljusak praćen grmljavinom i vetrom u Beogradu, izbili manji požari u Bačkoj.

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Nevreme pogodilo Srbiju: Jak pljusak praćen grmljavinom i vetrom u Beogradu, izbili manji požari u Bačkoj.

Jaka konvektivna oblačnost, koja u Bačkoj i na severu Banata uslovila je intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom, te se premestila ka jugu Vojvodine, gde je izazvala kišu u Novom Sadu, a u Beogradu uslovila jak pljusak praćen grmljavinom i vetrom.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije objavio je da je okončana vanredna situacija proglašena zbog upozorenja na oluju sa gradom i jakim vetrom. Nevreme je prvo pogodilo sever Vojvodine, a potom se konvektivna oblačnost premeštala južno ka Beogradu. Neke ulice i delovi Beograda, poput Autokomande, Bulevara despota Stefana, Sarajevske i Dimitrija Tucovića, bili su pod vodom. Kako piše RTS, pojedini delovi Zemuna ostali su bez struje.
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