Poginulo troje ljudi u sudaru katamarana i jedrilice kod hrvatske obale, za jednom osobom se traga

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Poginulo troje ljudi u sudaru katamarana i jedrilice kod hrvatske obale, za jednom osobom se traga

Tri osobe poginule su, a za jednom se traga, nakon sudara putničkog broda hrvatske privatne kompanije i jedrilice između Šolte i Brača, saopštilo je hrvatsko Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture.

Jedrilica je plovila pod francuskom zastavom i potonula je, a u saopštenju Ministarstva navodi se da je u toku opsežna akcija potrage za nestalom osobom. Index.hr piše da su u splitsku bolnicu prevezena četiri češka državljanina i da su svi van životne opasnosti. U saopštenju Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture navodi se da je dojavu o sudaru primila Lučka kapetanija u Splitu, nakon čega je odmah obaveštena Nacionalna centrala za usklađivanje traganja i
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