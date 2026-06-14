Prva iznenađenja na Mundijalu: Australija pobedila Tursku, Brazil i Maroko podelili bodove

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
Prva iznenađenja na Mundijalu: Australija pobedila Tursku, Brazil i Maroko podelili bodove

Fudbaleri Australije pobedili su Tursku rezultatom 2:0 u utakmici prvog kola D grupe na Svetskom prvenstvu, dok su Brazil i Maroko igrali 1:1 u prvom meču C grupe.

Strelci za Australiju bili su Nestori Irankunda u 27. i Konor Metkalf u 75. minutu. Ranije, u D grupi SAD je savladao Paragvaj 4:1. U drugom kolu Mundijala 2026 sastaju se: SAD - Australija i Turska - Paragvaj. Fudbaleri Brazila i Maroka odigrali su nerešeno 1:1 u prvom meču C grupe na Svetskom prvenstvu. Maroko je poveo pogotkom Ismaela Saibarija u 21. minutu, posle loše komunikacije Gabrijela i Alisona, a majstorskim pogotkom u 32. minutu izjednačio je Vinisijus
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