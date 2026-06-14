Izlazne ankete: Švajcarci odbili inicijativu o zamrzavanju broja stanovnika

NIN pre 4 sati
Izlazne ankete: Švajcarci odbili inicijativu o zamrzavanju broja stanovnika

Švajcarci su odbacili antiimigracionu inicijativu krajnje desnice koja je predložila ograničavanje broja stanovnika zemlje, prema projekcijama instituta za ankete gsf.bern, preneli su tamošnji mediji.

Glasanje o antiimigracionoj inicijativi, za koju se očekivalo da će biti veoma tesna, preokrenulo se u korist glasa "ne" sa 55 odsto, rezultati su izlaznih anketa objavljenih 30 minuta posle zatvaranja biračkih mesta. U anketama koje su prethodile glasanju, strana "protiv" imala je blagu prednost za ovu inicijativu, čije je usvajanje moglo da ugrozi odnose između Švajcarske i Evropske unije, njenog glavnog trgovinskog partnera, sa kojom održava bliske ekonomske
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