Petrov: Srbija ispunila većinu preporuka Venecijanske komisije

Predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov izjavio je danas da je Srbija suštinski ispunila sve preporuke Venecijanske komisije koje se tiču izmena seta pravosudnih zakona i u kratkom roku uradila "ozbiljan posao", uz molbu predstavnicima vlasti da ne žure sa okončanjem procedure.

On je za RTS rekao da je Srbija suštinski ispunili sve preporuke iz urgentnog mišljenja Venecijanske komisije iz aprila 2026. godine, odnosno da je od devet konkretnih preporuka osam u potpunosti ispunjeno, dok je kod jedne preostalo samo tehničko usaglašavanje. "Od devet konkretnih preporuka koje smo imali u urgentnom mišljenju, mi smo ispunili kompletno osam preporuka. Jedna, samo u jednom aspektu, najsitnijem mogućem, koja se tiče tužilaca kojima je prekinuto